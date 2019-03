De Samsung Galaxy-lijn is alweer tien jaar oud, als je de i7500 Galaxy meetelt tenminste. Op dat toestel stond al Android en Samsung was samen met HTC de enige grote fabrikant die telefoons maakte met dit mobiele besturingssysteem, dat nog in de kinderschoenen stond. De eerste Galaxy S-telefoon kwam een jaar later en was net als de i7500 geen hit bij het grote publiek. Toch zag die er al meer uit als de smartphone die we nu nog kennen, zonder d-pad en met maar drie knoppen onder het scherm. Toen in 2011 de Galaxy S2 uitkwam, brak de serie door bij het grote publiek. Inmiddels zijn we bij versie 10 en is er in de tussentijd veel veranderd.

Daar zullen we niet over uitweiden, want je bent waarschijnlijk vooral geïnteresseerd in de veranderingen ten opzichte van recentere toestellen. Een van de interessantste veranderingen is misschien wel de ultragroothoeklens en vooral dat die op alle drie de S10-varianten zit. Ook zit er opeens een gat in het scherm, waar de frontcamera doorheen tuurt. Er zit meer achter het scherm, want de vingerafdrukscanner zit daar nu eveneens en is ultrasonisch. Dit heeft tot gevolg dat de achterkant er anders uitziet en brengt de scanner terug naar de voorkant.

Of al dit nieuws positief is, blijft natuurlijk de vraag. Is die vingerafdrukscanner wel snel? En is dat gat in het scherm niet irritant als je naar video kijkt? En hoe is de nieuwe camera met groothoeklens? Dat en veel meer lees je in deze uitgebreide review.

De reviewexemplaren van de S10 en S10e zijn afkomstig van Belsimpel, waarvoor dank.