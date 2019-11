Samsung Galaxy S10 Lite verschijnt in FCC-keuring

Details van de verwachte Galaxy S10 Lite-smartphone zijn verschenen in een keuring van de FCC. Exacte details van de telefoon worden niet gegeven. Er gaan wel al langere tijd geruchten rond over een vermeende Lite-versie van de Galaxy S10.

De FCC-keuring geeft enkele details van een smartphone met de modelnaam SM-G770F; een nog niet aangekondigde telefoon van Samsung. In de bijgevoegde documenten is bovendien een screenshot van het instellingenscherm van de smartphone te vinden. Hierin wordt de modelnaam 'Galaxy S10 Lite' specifiek genoemd. Het is nog onduidelijk wanneer de telefoon daadwerkelijk uitkomt.

Volgens de keuring zal het toestel een diagonaal hebben die tussen de 160 en 200mm ligt, inclusief schermranden. Dit komt neer op 6,2" à 7,8". Het toestel is hiermee in ieder geval groter dan de Galaxy S10E, die inclusief bezels een diagonaal van 158,45mm heeft. De Galaxy S10 heeft een diagonaal van 165,61mm en de S10+ een van 174,15mm.

Eerder dit jaar verschenen er al benchmarks van een toestel met de SM-G770F-modelnaam op Geekbench. Volgens die benchmarkresultaten heeft de smartphone een octacore-cpu van Qualcomm. De kloksnelheid van de cpu ligt volgens de benchmark op 1,78GHz. De prestaties in de benchmark komen enigszins overeen met die van een Snapdragon 855. Ook heeft het toestel volgens de benchmark 8GB ram.

Volgens eerdere geruchten zal de telefoon dezelfde specificaties hebben als de verwachte Galaxy A91, schrijft SamMobile. Dit toestel zal volgens SamMobile een Snapdragon 855 bevatten met 8GB ram. Ook heeft het toestel vermoedelijk drie camera's, waaronder een primaire 48-megapixelcamera. Een dergelijke camera zit tegenwoordig in veel midrangetoestellen, hoewel enkele fabrikanten nu ook overstappen op een sensor met 64-megapixelresolutie. Ook zou de A91 ondersteuning bieden voor een snellaadtechniek met een vermogen van 45W.