Apple deactiveert ontwikkelaarsaccount van 9to5Mac-medewerker

Apple heeft het account van ontwikkelaar en 9to5Mac-medewerker Guillherme Rambo gedeactiveerd. Dat claimt Rambo in een eigen blog. Hij heeft vaak nieuwsberichten gepubliceerd op basis van ontwikkelaarsdocumentatie en bestanden uit bèta's.

Rambo heeft op diverse manieren geprobeerd contact op te nemen om uitleg te krijgen over het weigeren van toegang tot het account, maar krijgt weinig gehoor, blijkt uit zijn blog. Apple wil alleen kwijt dat het bedrijf het account heeft gesloten vanwege beveiliging. Rambo is ontwikkelaar van diverse apps met veel gebruikers, maar hij kan nu geen updates meer uitbrengen.

Hij vermoedt dat het te maken heeft met zijn publicaties op 9to5Mac, zegt hij tegen Cult of Mac. Hij haalt informatie uit bèta en ontwikkelaarsdocumentatie. Rambo kan sinds augustus niet meer in het account en medewerkers van Apple hebben hem al diverse malen beloofd snel te bellen of te mailen. Het lijkt erop dat het account niet is verwijderd, want de apps van Rambo zijn nog steeds beschikbaar in de App Store. Als Apple een ontwikkelaarsaccount helemaal verwijdert, zijn die ook weg. Apple heeft nog niet openlijk op de zaak gereageerd.