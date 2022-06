Auteur 9to5Mac betaalde voor informatie over onaangekondigde iPad Pro

Een auteur van de site 9to5Mac heeft een bron in bitcoin betaald voor informatie over de toen nog niet aangekondigde iPad Pro van 2018. Die bron werd later een dubbelspion voor Apple door informatie over de markt van gelekte informatie en firmware door te spelen aan Apple.

De auteur, Guilherme Rambo, betaalde een bedrag dat toen overeenkwam met 500 dollar in bitcoin, meldt Motherboard. De site heeft het artikel verwijderd, omdat 9to5Mac net als veel andere media als beleid heeft dat het niet betaalt voor informatie. Volgens de auteur is het de enige keer dat hij betaalde voor informatie. Rambo schrijft sinds 2019 dergelijke artikelen al niet meer voor de site. De informatie kwam uit de firmware van een prototype van de iPhone XR, die vermoedelijk gestolen is.

De bron komt nu naar buiten met het verhaal, nadat hij een jaar lang informatie aan Apple heeft doorgespeeld. Hij gaf nog geen informatie aan Apple door ten tijde van het iPad Pro-artikel van 9to5Mac. Daarbij gaat het onder meer over de mensen die de vroege build van iOS 14 verspreidden vorig jaar. Die build kwam ook bij sommige media terecht. De bron, die zichzelf een lid noemt van een losvaste groep met de naam Apple Internal, vertoefde jarenlang in groepen waar prototypes van hard- en software van Apple werden verhandeld. Hij hoopte van Apple geld te krijgen in ruil voor de informatie, maar dat gebeurde niet.