Samsung kondigt opvolger goedkoopste Galaxy-telefoon aan

Samsung heeft de A03s aangekondigd, de opvolger van de goedkoopste smartphone die de fabrikant in het Europese assortiment heeft, de A02s. De telefoon heeft onder meer een vingerafdrukscanner, wat zijn voorganger niet had.

Samsung heeft de telefoon laten zien in India, maar de kans bestaat dat het toestel later ook in Europese winkels terecht komt. De vingerafdrukscanner zit in de power-knop aan de zijkant van de telefoon. Het toestel wisselt ten opzichte van zijn voorganger ook van soc. Waar de A02s een Qualcomm Snapdragon 450 heeft, zit in de A03s een MediaTek Helio P35.

Verdere karakteristieken zijn hetzelfde ten opzichte van de voorganger, zoals het 6,5"-lcd met een resolutie van 1600x720 pixels. Ook de camera-set-up lijkt identiek, met een primaire 13-megapixelcamera aan de achterkant, bijgestaan door een 2-megapixelmacrocamera en een dieptesensor. Aan de voorkant zit een 5-megapixelcamera in de inkeping van het scherm.

De telefoon is even groot en zwaar als zijn voorganger: 164,2x75,9x9,1mm bij 196gram. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en kan worden opgeladen met 15W via de usb-c-poort. Het toestel draait op Android 11 met Samsung One UI 3 eroverheen. Voorganger A02s kost in Nederland 149 euro. De A03s komt in India uit voor 11500 roepies, omgerekend momenteel ongeveer 132 euro. Dat is voor de goedkoopste configuratie met 3GB geheugen en 32GB aan opslag. De 4/64GB-variant kost omgerekend rond 144 euro.