Samsung toont Galaxy A03-smartphone uit goedkoopste klasse

Samsung heeft zijn budgettoestel de Galaxy A03 vrijgegeven. Het toestel is verwant aan de A03s, A02S en A02. Dat zijn Samsungs goedkoopste toestellen. Onderling verschillen ze op het gebied van de soc, onder andere.

Volgens de bekendmaking krijgt de A03 een niet bij naam genoemde octacoreprocessor op 1,6GHz, gepaard met 3 of 4GB aan werkgeheugen en 32, 64 of 128GB opslagruimte. Het 60Hz-display heeft een diagonaal van 6,5 inch en een hd+-resolutie, oftewel 900 bij 1600 pixels. Het geheel wordt van energie voorzien door een 5000mAh-accu. De camera-set-up aan de achterkant bestaat uit een 48-megapixelcamera en een 2-megapixeldieptesensor. De frontcamera heeft 5 megapixels. Prijzen van de A03 worden niet bekendgemaakt.

Of het toestel ook naar Europa komt, vermeldt Samsung niet. Zijn directe voorganger, de A02, deed dat in ieder geval niet. De A02S is wel in de Pricewatch te vinden, alsmede de nieuwe A03s. Die kost 150 tot 175 euro.

De A03s is bij deze nieuwe generatie overgegaan op een MediaTek-soc in plaats van een Snapdragon en hij heeft een vingerafdrukscanner gekregen, in de power-knop. Onduidelijk is of de A03 die krijgt. Verder is de resolutie van de A03s wel lager dan die van de A03: 720x1600 pixels. Verder bestaat er ook nog een A03 Core, maar die lijkt nog niet beschikbaar.