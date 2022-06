Tesla ontvangt toch geen 1,14 miljard euro subsidie voor accufabriek bij Berlijn

Tesla gaat zijn geplande Gigafactory in Grünheide, in de buurt van Berlijn, bouwen zonder 1,14 miljard euro aan subsidie van de EU. Volgens bronnen van Bloomberg komt dat omdat Tesla niet meer aan een van de voorwaarden van de subsidie voldoet.

De Bloomberg-bron, die 'bekend is met de kwestie', verklaart dat het gaat om de voorwaarde dat de accutechnologie, de 4680-cellen, als eerste bij de fabriek in kwestie geproduceerd moet worden. Doordat deze Gigafactory her en der met uitstel te maken heeft gekregen, zouden de nieuwe cellen naar verwachting als eerste geproduceerd gaan worden in Tesla's fabriek in Texas. Tesla's verkiesbaarheid voor de subsidie zou daarom vervallen.

De Duitse overheid gaat niet diep op de zaak in. Ars Technica schrijft dat Duitsland alleen meldt dat 'Tesla bij zijn plannen voor een accufabriek blijft' en dat 'de subsidie die Tesla zou krijgen, nu beschikbaar is voor andere projecten'. Tesla-topman Elon Musk zegt in een reactie alleen dat 'Tesla altijd al van mening is geweest dat alle subsidie afgeschaft moet worden' en geeft geen verdere uitleg. CNBC schrijft overigens dat Tesla ook een subsidie-aanvraag heeft openstaan bij de deelstaat Brandenburg.

De accufabriek komt in de buurt van de Gigafactory Berlin-Brandenburg, waarvan de bouw flink op weg is. Tesla stuurt erop aan dat productie daar voor het einde van het jaar begint, maar definitieve goedkeuring voor inbedrijfname is er nog niet, vanuit milieu-overwegingen. De geplande accufabriek kost Tesla volgens CNBC 5 miljard euro, maar daar komt naar verwachting dus nog iets meer dan een miljard euro bovenop.

De 4680-cellen van Tesla moet bij elektrische auto's het bereik verder vergroten en de kosten verlagen. De kostenbesparingen die gehaald worden met deze nieuwe cellen moeten onder andere binnen drie jaar leiden tot een elektrische auto die 25.000 dollar kost, en daarmee op hetzelfde of een lager prijsniveau komt als een auto met een verbrandingsmotor. Dat claimde Tesla vorig jaar in september tijdens zijn Battery Day-presentatie, waar het verder veel technische informatie over de nieuwe cellen gaf.