Spotify haalt 'car view'-functie uit mobiele app

Spotify stopt met de car view in zijn applicatie. Dat is een versimpelde interface die makkelijker te bedienen moet zijn tijdens een autorit. Spotify biedt geen alternatief in zijn software voor de functionaliteit.

Spotify bevestigde in oktober al op zijn forum dat de functie met pensioen zou gaan. Dat ging toen stapsgewijs gebeuren, waardoor gebruikers nu nog de functie op hun telefoon kunnen gebruiken, maar andere al niet. Een korte test met een Android-toestel bevestigt dat de nieuwste beschikbare versie van de app inmiddels inderdaad geen car view meer biedt, maar alleen opties voor het instellen van de Car Thing van Spotify.

Dat Car Thing is een minitablet-achtig apparaat met spraakbesturing en fysieke knoppen. Er draait Spotify op en hij verbindt via bluetooth met het audiosysteem van de auto. Naast het feit dat het om een fysiek product gaat, is een ander groot verschil dat de Car Thing alleen werkt met Spotify Premium. Voorlopig is hij ook alleen in Amerika verkrijgbaar, voor 79,99 dollar.

Spotify motiveerde de beslissing in oktober door te zeggen dat ze 'actief kijken naar nieuwe manieren om de beste luisterervaring in de auto te bieden'. Verder moest car view uit de app 'om ruimte te maken voor nieuwe innovaties die in het verschiet liggen'. Verder stelt het bedrijf voor om Siri of de Google Assistant te gebruiken voor bediening in de auto.

De Spotify Car Thing, de enige overgebleven op auto's gerichte oplossing van Spotify