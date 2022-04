Spotify laat in VS klikbare reclamebanners zien tijdens podcastadvertenties

Spotify gaat in de VS klikbare reclamebanners weergeven in zijn app tijdens het afspelen van een audioreclame in een podcast. De zogenaamde call-to-action cards moeten meer bezoekers naar de website van adverteerders opleveren. De klikbare banners verschijnen voorlopig enkel in de VS.

Zodra er een nieuwe advertentie voor een product of dienst in een podcast begint af te spelen, verschijnt er volgens Spotify binnenkort een zogenaamde call-to-action card (cta card) in de Amerikaanse mobiele smartphone-apps. Dat kan zowel op de landingspagina van de podcast zelf zijn, in de detailweergave van een podcastaflevering of onderaan het scherm van het bedieningspaneel.

In zo'n cta card zal de naam van het bedrijf prijken die de podcastadvertentie kocht, een kleine afbeelding, een korte slagzin en een knop waarmee op commerciële aanbiedingen gereageerd kan worden. De cta cards zullen te zien zijn in Spotify Original en Exclusive Podcasts, zowel voor betalende als niet-betalende klanten.

Volgens Spotify zullen reclamemakers blij zijn met de nieuwe functie. Uit eigen tests zou immers blijken dat klikbare advertentiebanners dubbel zoveel websitebezoeken opleveren in vergelijking met reclamebanners die niet aanklikbaar zijn.

De functie wordt voorlopig enkel uitgerold in de Verenigde Staten. Het Zweedse bedrijf deelde nog niet mee of en wanneer de cta cards in andere landen tevoorschijn zullen komen. Het is niet duidelijk of Spotify de cta cards zal inzetten in de desktopapplicaties.