Spotify rolt functie uit om podcasts te beoordelen met sterren

Spotify rolt een functie uit om podcasts te recenseren. Luisteraars zullen tussen de 1 en de 5 sterren kunnen geven, waardoor er bij elke podcast een gemiddelde rating te zien zal zijn. Met het systeem wil Spotify gebruikers beter op weg helpen door het aanbod van podcasts.

Luisteraars zullen na een luistertijd van minimum 30 seconden de optie zien om een sterrenscore toe te kennen aan de podcastaflevering in kwestie. Zodra er minstens tien ratings werden ontvangen, zal Spotify de gemiddelde score tonen op de landingspagina van de podcast zelf.

"Via de ratings zullen luisteraars gemakkelijker kunnen inschatten of ze daadwerkelijk een nieuwe podcast willen uitproberen", aldus Spotify in een persbericht. Bovendien kan volgens het bedrijf via het ratingsysteem een feedbackloop ontstaan tussen de makers van podcasts en hun luisteraars. "Makers kunnen aan de hand van dit systeem in grote lijnen nagaan hoe goed ze het doen op het platform en vervolgens om feedback vragen. We raden makers aan om hun publiek te laten weten dat ze een rating kunnen achterlaten."