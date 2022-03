OnePlus introduceert Buds Z2-oortjes met active noisecancelling voor 99 euro

OnePlus heeft de Buds Z2 draadloze oortjes aangekondigd. Ze hebben actieve noisecancelling, 11mm-drivers en een accuduur van 7 uur per oortje. De latency bedraagt 94ms en Dolby Atmos wordt ondersteund, maar enkel met compatibele OnePlus-telefoons.

De actieve noisecancelling kan door het gebruik van drie ingebouwde microfoons per oortje volgens OnePlus maximaal 40dB aan tegenfrequenties genereren. De ruisonderdrukking heeft twee modi: zwak en extreem. De Buds Z2 beschikken over Bluetooth 5.2 en 11mm-drivers die ook gebruikt worden in de OnePlus Buds Pro-oortjes. Ze ondersteunen de SBC- en AAC-codec. Dolby Atmos wordt ook ondersteund, maar dan enkel op OnePlus 7-, 7T-, 7T Pro-, 8-, 8 Pro-, 8T-, 9-, 9 Pro, 9 R- en 9RT-toestellen. De oortjes hebben een latency van 94ms, maar dat is opnieuw enkel in combinatie met bovenvermelde OnePlus-telefoons en als de gamingmodus op die toestellen wordt geactiveerd.

De Buds Z2-oortjes hebben elk een accu van 40mAh, waarmee ze volgens de fabrikant zeven uur meegaan met actieve noisecancelling uitgeschakeld. Als die wordt geactiveerd, gaan de oortjes elk vijf uur mee op een lading. Na tien minuten snelladen in de case gaan de oortjes opnieuw twee uur lang mee. De meegeleverde oplaadcase heeft een 520mAh-accu aan boord. In combinatie met de case zouden de oortjes in totaal 38 uur meegaan als de noisecancelling niet actief is en 27 uur als die wel actief is. Gebruikers kunnen met de oortjes telefoongesprekken van 3,5 uur lang voeren.

De oortjes hebben een IP55-rating en zijn dus stof- en spatwaterdicht. De case heeft een IPX4-rating en is dus enkel spatwaterdicht. De Buds Z2-oortjes moeten 99 euro kosten en komen daarmee wat prijs betreft uit tussen de Buds Z, die 59 euro kosten, en de Buds Pro, die 149 euro kosten. Beide uitvoeringen van de Buds Z2 zijn verkrijgbaar via de website van OnePlus. De witte variant is beschikbaar vanaf eind december, de zwarte uitvoering wordt op een nader te communiceren datum geleverd.