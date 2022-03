Nieuwe Belgische telecomwet verplicht telecomaanbieders transparanter te zijn

De Belgische minister van Telecom heeft een nieuwe telecomwet voorgelegd aan de Kamer. De wet moet de factuur voor klanten transparanter maken, overstappen naar andere operatoren bevorderen en operatoren toelaten om via algoritmes phishingberichten te onderscheppen.

De facturen van alle Belgische mobiele operatoren zullen via de nieuwe telecomwet voortaan op eenzelfde manier worden samengevat, via een 'factsheet'. De minister wil niet meer dat de prijzen om te bellen na een bepaald uur, of de prijzen van extra data, verspreid gepubliceerd staan op verschillende plaatsen.

Klanten van een koppelcontract zullen via het nieuwe wetsvoorstel ook eenvoudiger kunnen nagaan hoelang hun contract nog loopt. Het wetsvoorstel voorziet erin dat klanten met een tweejarig koppelcontract voortaan ook de optie krijgen om na zes maanden uit dat contract te stappen. Ze kunnen dan kiezen om de restwaarde van het bijbehorende mobiele toestel sneller af te betalen.

Volgens het voorstel moeten telecomoperatoren voortaan elk jaar het goedkoopste tarief voorschotelen aan zijn klanten. Die worden volgens de minister dan alert gemaakt van eventuele prijsschommelingen. Als klanten verder gebruik willen maken van een e-mailadres dat gekoppeld was aan een vorige operator, kunnen ze dat momenteel doen tot maximum 18 maanden na de overstap. Via het nieuwe wetsvoorstel komt er een betaalde optie om die periode te verlengen en het e-mailadres te blijven gebruiken. Het maximumbedrag van die optie moet echter nog bepaald worden.

De Sutter neemt ook maatregelen om de concurrentie op de Belgische telecom markt te bevorderen. Zo zal elke Belgische klant binnenkort een code op zijn of haar telecomfactuur te zien krijgen om de overstap naar een andere operator eenvoudiger te maken. "Als die klant echter tevergeefs moet wachten op een technieker, zal die een vergoeding krijgen", klinkt het. Hoe hoog die vergoeding zal zijn, is nog niet duidelijk.

Als de wet wordt goedgekeurd, zullen operatoren klanten voortaan niet langer dan 2,5 minuten kunnen laten wachten als zij bellen naar de helpdesk. Na dat tijdsbestek zal klanten gevraagd worden om gegevens achter te laten waarna de operator de klant verplicht moet contacteren en dat binnen 24 uur.

Belgische operatoren hadden al de optie om manueel berichten te filteren en tegen te houden volgens de minister. Met de nieuwe wet zullen zij dat in de loop van 2022 voortaan ook geautomatiseerd kunnen doen, via algoritmes. "Tienduizenden sms'en die tegelijkertijd verstuurd worden, kunnen op die manier sneller tegengehouden worden." Via deze maatregelen vermoedt de minister dat het aantal van deze sms'en drastisch zal dalen. "Operatoren zullen moeten rapporteren welke berichten zijn tegengehouden en waarom", aldus de minister. Volgens de minister worden er in België dagelijks ongeveer 12.000 frauduleuze sms'en gemeld.

Ook chatdiensten en belapps zoals WhatsApp, Facebook Messenger, Skype of Signal worden vermeld in het wetsontwerp. Zij zullen storingen, of andere incidenten, voortaan moeten melden aan het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie.

Update, 19.00 uur: In het artikel is verduidelijkt dat de optie om een e-mailadres van een operator te blijven gebruiken voor een periode van 18 maanden al bestond. Met dank aan Zavantas.