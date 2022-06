VRT maakt app van NU-videoplatform beschikbaar voor Android TV en settopboxen

VRT maakt VRT NU beschikbaar via een app voor Android TV en voor de laatste generatie settopboxen van Proximus en Telenet. Daarmee is de videodienst direct op tv's te gebruiken. De apps voor Apple TV en Samsung-tv's volgen nog.

Gebruikers konden VRT NU al via Chromecast of Airplay op tv's gebruiken, maar de komst van de apps maakt dat het videoplatform rechtstreeks vanaf tv's en tv-boxen te benaderen is. VRT spreekt van een gefaseerde introductie.

Als eerste zijn de apps voor Android TV en de tv-boxen van Proximus en Telenet verschenen. In januari volgt de release van de app voor de settopbox van Orange en ook de apps voor Apple TV en Samsung TV komen op een later moment. Of ook apps voor andere platformen, zoals Fire TV en WebOS, ontwikkeld worden, is onbekend.

VRT startte zijn NU-videoplatform in 2017. De programma's waren sindsdien via de browser te bekijken en later volgden apps voor iOS en Android.