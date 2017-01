Door Olaf van Miltenburg, donderdag 26 januari 2017 20:20, 23 reacties • Feedback

De VRT heeft zijn onlinevideodienst NU voor een breed publiek beschikbaar gemaakt. Na een test met een selecte groep, kunnen Vlamingen programma's van de VRT tot een maand na de aanvankelijke uitzending op tv via een website bekijken.

Voorlopig zijn de VRT-programma's ook alleen via de website van het NU-platform te bekijken. De apps voor de dienst volgen op een later moment. Naast terugkijken van programma's die al uitgezonden zijn, worden ook rechtstreekse uitzendingen van sommige programma's via de kanalen Eén, Canvas en Ketnet doorgegeven.

Om van VRT NU gebruik te kunnen maken moeten Vlamingen een VRT-profiel aanmaken. Overigens lijkt er geen regioblokkade toegepast te worden: ook vanuit Nederland en met Nederland als land aangegeven bij het profiel zijn de programma's terug te kijken. De VRT-speler die gebruikt wordt voor de video's is gebaseerd op Flash. De maximale resolutie van de beelden is 540p.