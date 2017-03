Door Julian Huijbregts, woensdag 15 maart 2017 11:22, 49 reacties • Feedback

Ziggo werkt aan een html5-player voor zijn dienst voor het online kijken van tv. Momenteel maakt Ziggo GO nog gebruik van Silverlight. De html5-versie wordt bij wijze van test al voorgeschoteld aan sommige gebruikers en het is ook mogelijk de player te activeren.

Een gebruiker van het Ziggo-forum merkte op dat de html5-player in Chrome op te roepen is door de plug-in User-Agent Switcher te gebruiken. Volgens de gebruiker werkt de html5-versie nog niet stabiel en moet de pagina af en toe ververst worden om weer beeld te krijgen. Een Ziggo-medewerker meldt in het topic dat de provider bezig is met de implementatie van html5, maar dat de player nog niet officieel beschikbaar is. Het alternatief voor Silverlight zou 'zo snel mogelijk' geïmplementeerd worden.

Uit reacties op een ander forumtopic blijkt dat de html5-player al aan gebruikers van de Safari-browser wordt voorgeschoteld. Daarin staat Silverlight standaard uitgeschakeld. Ook Mozilla blokkeert sinds kort de Silverlight-plug-in in zijn Firefox-browser. In Chrome wordt Silverlight al sinds versie 45, die in 2015 uitkwam, geblokkeerd. Ziggo GO was daarom niet te gebruiken in combinatie met Chrome.

Omdat Ziggo GO afhankelijk was van Silverlight, konden ook Linux-gebruikers de dienst niet gebruiken. Met de htlm5-speler komt daar verandering in. Ziggo GO werd in november vorig jaar geïntroduceerd als opvolger van Ziggo Horizon. Abonnees van de provider kunnen via een website en apps online tv kijken met de dienst.

