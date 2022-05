Ziggo stopt met Ziggo Go-app voor Windows 10

Provider VodafoneZiggo stopt met de Ziggo Go-app om tv te kijken op Windows 10 en Windows 10 Mobile. In plaats daarvan verwijst de provider klanten naar de site, die volgens het bedrijf 'in alle grote browsers' werkt. De app is nu nog wel te installeren.

De app uit de Windows Store stopt met werken en Ziggo raadt mensen aan om de progressive web app in een browser te installeren. Daarvoor staat een melding op de site, aldus de provider. De werking van de app uit de Windows Store stopt 'over een paar weken', volgens de melding.

Wanneer dat precies zal zijn, is onbekend, zo zegt woordvoerder Erik van Doeselaar in een toelichting aan Tweakers. "De precieze datum is nog niet definitief." Het is in elk geval voor het einde van het jaar.

De app voor iOS en Android blijft wel functioneren, maar op desktops werkt het dus alleen via de site. De reden is dat weinig klanten de app op Windows 10 gebruiken, zegt Van Doeselaar. "De app wordt steeds minder gebruikt en wordt niet meer actief gebruikt op Windows 10 Mobile-smartphones", aldus Van Doeselaar. Microsoft stopte de ondersteuning voor Windows 10 Mobile zelf al een jaar geleden. De Ziggo Go-app voor Windows 10 kwam uit in 2017.