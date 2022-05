Gerucht: Apple presenteert 17 november Mac met ARM-processor

Apple zou op 17 november een evenement willen houden voor de presentatie van zijn eerste Mac-computer met zelf ontwikkelde ARM-processor. De fabrikant zei al eerder dat de eerste ARM-Mac voor het einde van het jaar zou uitkomen.

Apple zou het evenement op 10 november aankondigen en die week erop houden, zegt Jon Prosser, die eerder de datum voor het iPhone-evenement juist voorspelde en correcte informatie gaf over wanneer welke iPhone zou uitkomen. Behalve de ARM-Mac zou Apple op het evenement ook AirTags willen laten zien, kleine apparaatjes die werken met de U1-ultrawidebandchip voor precieze lokalisatie van bijvoorbeeld sleutelbossen. Na het evenement op 17 november zou de volgende presentatie op 16 maart volgend jaar zijn voor de AirPods Studio-koptelefoon.

Apple kondigde in juni tijdens WWDC aan dat de eerste Mac met ARM-processor voor het einde van het jaar zou komen, zonder te zeggen om wat voor product het zou gaan. Het is de eerste verandering van processorarchitectuur in Mac-computers in bijna vijftien jaar.

Apple gebruikt de ARM-architectuur al in zijn eigen chips voor iPhones en iPads. Door Intel vaarwel te zeggen, hoeft Apple niet meer bij een externe leverancier aan te kloppen en dat levert ongetwijfeld een financieel voordeel op. Ook heeft Apple nu zelf de ontwikkelingen in de hand.

Door ook met macOS over te stappen naar ARM, vereenvoudigt Apple het werk voor ontwikkelaars die hun software op alle Apple-hardware willen uitbrengen. Zij hoeven nog maar voor één architectuur te ontwikkelen, het hele Apple-ecosysteem wordt een groot universeel platform. Bovendien kunnen ontwikkelaars voortaan ook de Apple-api's voor kunstmatige intelligentie met de neural processing unit en de Metal-api voor de gpu gebruiken, net als bij apps voor iOS en iPadOS.