MacBook Air met M1-soc heeft passieve koeling en accuduur tot 18 uur

Apple heeft zijn eerste Macs met eigen chips aangekondigd. Zowel de MacBook Air, MacBook Pro 13" als de Mac mini worden voorzien van de M1-soc met ARM-cores. De chip heeft geen actieve koeling nodig in de MacBook Air.

Apples nieuwe MacBook Air is het eerste apparaat met de M1-soc die Apple dinsdag presenteerde. In de soc zitten acht cpu-cores en een gpu met tot aan acht cores. De laptop heeft maximaal 16GB ram en een ssd met een capaciteit van maximaal 2TB.

Volgens Apple is de accuduur tot achttien uur bij het kijken van video. Dat is een toename van zes uur ten opzichte van de voorgangers met Intel-processors. De M1-chip heeft een laag verbruik en daardoor is er geen actieve koeling meer nodig in de MacBook Air.

Ook verbetert Apple naar eigen zeggen het 13,3"-scherm van de MacBook Air. Dat scherm heeft een groter kleurbereik en kan de P3-kleurruimte weergeven. De MacBook Air heeft USB 4-aansluitingen met Thunderbolt-ondersteuning en een Type-C-connector. Ook voorziet Apple de laptop van Wi-Fi 6.

MacBook Pro 13" en Mac mini met M1-soc

Apple presenteert ook een MacBook Pro 13" met M1-soc. Die heeft actieve koeling en kan daarmee langer doorwerken op hoge kloksnelheden. Het Pro-model heeft een accuduur tot 20 uur bij het kijken van video en 17 uur bij browsen. Verder verschijnt er een Mac mini met de M1-soc.

Apple geeft de nieuwe MacBook Air een beginprijs van 1129 euro. Voor dat bedrag krijgen kopers een variant met 7 gpu-cores, 8GB ram en een 256GB-ssd. De MacBook Pro 13" met M1-soc kost minimaal 1449 euro en die heeft dezelfde hoeveelheid geheugen en opslag, maar 8 gpu-cores. De Mac mini is er vanaf 799 euro.

De nieuwe Apple-producten met M1-soc zijn per direct te bestellen en komen volgende week uit. Het bijbehorende besturingssysteem macOS Big Sur verschijnt deze week donderdag.