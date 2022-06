Reviews tonen dat Macs met Apple M1-soc veel sneller zijn dan Intel-varianten

De MacBook Air, MacBook Pro 13" en Mac mini met M1-soc zijn verschenen. Reviews tonen aan dat Apples eigen Arm-chip beduidend sneller is dan Intel-processors die het bedrijf eerder gebruikte. Laptop-cpu's van AMD zijn met alle cores aan het werk nog wel sneller.

Volgens AnandTech draaien de vier krachtige Firestorm-cores van de M1-soc in de Mac mini op een snelheid van 3,2GHz. Diezelfde cores zitten ook in de A14-soc in de iPhone 12-serie, maar daarin werken ze op maximaal 3GHz. Bij de M1-soc is 3GHz waarschijnlijk de maximale snelheid als alle threads aan het werk worden gezet, stelt AnandTech.

In de singlethreaded benchmark van Cinebench R23, waarvan een Arm-versie is verschenen, scoort de Apple M1-soc 1522 punten. Dat is vrijwel gelijk aan de score van Intels Core i7-1165G7, een Tiger Lake-processor die op 4,7GHz draait. Alleen AMD's Ryzen 9 5950X-desktopprocessor haalt met 1647 punten een hogere score. Die processor draait op 4,9GHz.

AnandTech vergelijkt de M1-versie van de Mac mini ook met een Mac mini, MacBook Pro 13" en 15" met Intel-processors. De nieuwe variant met de Apple-soc is in alle gevallen beduidend sneller. De Intel-versies komen niet boven de duizend punten uit. Zelfs als de x86-variant van de benchmark wordt gedraaid via Rosetta2-emulatie, is de M1-soc minimaal net zo snel als de Intel-cpu's.

In de multicorebenchmark wint de Apple M1-soc met overtuiging van Intel-laptopprocessors, die maximaal vier cores hebben. Apples M1-chip heeft naast de vier krachtige cores ook vier zuinige cores. Alleen AMD's Ryzen 7 4800U en Ryzen 9 4900HS zijn sneller. Dat zijn laptopprocessors met acht krachtige cores.

Benchmarks afkomstig van AnandTech

De octacore-gpu van de M1-soc presteert veel beter dan de geïntegreerde gpu's van AMD- en Intel-processors. In GFXBench en 3DMark komt de score in de buurt van die van een GeForce GTX 1650-gpu en de Radeon 560X wordt overtroffen.

In Rise of the Tomb Raider haalt de Apple-gpu op 1366x768 pixels met mediuminstellingen een framerate van zo'n 73 fps en bij full-hd en very high-instellingen is dat bijna 40fps. Daarmee is de gpu sneller dan een Radeon RX 560X. Overigens draait die game niet native op Arm, dus wordt voor het cpu-gedeelte nog emulatie gebruikt met Rosetta2. Die emulatie werkt over het algemeen soepel, beschrijft AnandTech. Er is wel prestatieverlies, maar door de goede prestaties van de M1-soc levert dat in de praktijk geen nadeel op.

In zijn review bekijkt AnandTech ook het stroomverbruik. Idle verbruikt de Mac mini met M1 zo'n 4 watt. Bij singlethreaded workloads is dat zo'n 10 tot 15 watt, afhankelijk van het geheugengebruik. Het complete systeem verbruikt 31 watt bij een zware workload die alle cores aan het werk zet.

De Apple M1-soc zit ook in de MacBook Air en MacBook Pro 13", maar de prestaties verschillen per apparaat, afhankelijk van de koeling. De soc wordt in de Mac mini en MacBook Pro actief gekoeld, maar in de MacBook Air zit geen fan. The Verge heeft de drie M1-apparaten vergeleken en daaruit blijkt dat de MacBook Pro 13" en Mac mini vrijwel gelijk presteren. De MacBook Air is met alle cores aan het werk in Cinebench zo'n 14 procent langzamer. Bij een duurtest van 30 minuten loopt het verschil op tot zo'n 44 procent.

Apple M1-benchmarks van The Verge Benchmark MacBook Air MacBook Pro Mac mini Cinebench R23 Multi 6803 7729 7729 Cinebench R23 Single 1494 1519 1520 Cinebench R23 Multi looped for 30 minutes 5369 7729 7780 Geekbench 5.3 CPU Multi 7510 7554 7711 Geekbench 5.3 CPU Single 1730 1730 1754 Geekbench 5.3 OpenCL/ Compute 18357 19211 19654

Diverse andere sites hebben reviews geplaatst van Apple-apparaten met de M1-soc. TechRadar bespreekt de nieuwe MacBook Pro 13" en Engadget behandelt de MacBook Air. Tweakers ontvangt deze week testexemplaren van Apple-hardware met de nieuwe M1-soc en publiceert daar later eigen reviews over.