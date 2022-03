Apple verwijdert mogelijk Rosetta uit macOS 11.3 in bepaalde regio's

Een bètaversie van macOS 11.3 bevat code met daarin de teksten 'Rosetta wordt verwijderd bij het installeren van deze update' en 'Rosetta is niet meer beschikbaar in deze regio'. Het is niet duidelijk om welke regio het gaat en of dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Als Rosetta niet meer aanwezig is in het besturingssysteem, werken applicaties die nog niet compatibel zijn met Apples M1-soc niet meer op Macs en MacBooks met die chip. De teksten werden opgemerkt door ontwikkelaar Steve Moser in de derde bètaversie van macOS 11.3, die voorlopig alleen voor ontwikkelaars beschikbaar is.

Het is niet bekend of er daadwerkelijk regio's zijn waarin de update de emulatiesoftware verwijdert en ook is het niet duidelijk om welke regio's het gaat. Ook is niet bekend waarom Apple Rosetta zou verwijderen; mogelijk gaat het om een juridisch geschil. Er zijn echter geen lopende rechtszaken bekend tegen Apple over Rosetta. Apple heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving.

Apple bracht vorig jaar zijn eerste systemen uit met zijn eigen M1-soc, die op de Arm-architectuur is gebaseerd. Om software te kunnen draaien die voor x86-systemen is geschreven, wordt emulatiesoftware Rosetta gebruikt.