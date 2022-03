Ontwikkelaar krijgt Arm-variant Windows 10 draaiend op Apple M1-soc

Een Duitse ontwikkelaar is erin geslaagd om de Arm-versie van Windows 10 te laten draaien op de nieuwe Apple M1-soc. Voor die arm-hardware is nog geen Bootcamp aanwezig, dus de developer heeft de QEMU-virtualizer gebruikt met een aantal custom patches.

Volgens de ontwikkelaar, Alexander Graf, werkt Windows 'best wel vlot' op zijn met een M1-soc uitgeruste apparaat. Of dat een Mac Mini, MacBook Pro of MacBook Air is, is niet duidelijk. Met zijn patches is de Arm-preview van Windows 10 weliswaar te draaien, maar volgens Graf is alles 'niet zo snel als Rosetta 2', de dynamische binairvertaler die macOS zelf gebruikt om x86-code uit te voeren op een arm-cpu. Hij heeft instructies online gezet voor wie er ook mee aan de gang wil. Hij waarschuwt wel voor instabiliteit.

Dit zal niet de enige manier zijn om Windows naar deze nieuwe generatie Apple-apparaten te brengen. Volgens Craig Federighi, senior vice president of Software Engineering bij Apple, kan de M1-hardware de Arm-versie van Windows 10 prima draaien, maar moet Microsoft zelfs na de komst van Bootcamp daar nog een licentie voor verlenen. Dat stelde hij eerder deze maand tegenover Ars Technica. Microsoft heeft daar nog geen uitspraken over gedaan.

Naast deze eerste stappen richting Windows 10 op de Apple M1, is het ook mogelijk om Windows-software in macOS te draaien met behulp van CrossOver versie 20, en de ontwikkelaars achter virtualisatiesoftware Parallels werken ook 'actief' aan ondersteuning voor de M1-hardware.