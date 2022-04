Bloomberg: Apple werkt aan socs met 32 cpu-cores en 128 gpu-kernen

Apple werkt aan eigen socs met 32 grote cpu-kernen en 128 gpu-kernen, meldt financieel persbureau Bloomberg. De huidige Apple M1 heeft acht cpu- en acht gpu-cores. Die soc met veel kernen is bedoeld voor een Mac Pro die binnen twee jaar moet verschijnen.

Die Mac Pro is half zo groot als het huidige model, meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het financieel persbureau meldt al jaren betrouwbare informatie over onaangekondigde Apple-projecten en heeft een vrijwel vlekkeloos trackrecord op het gebied van Apple-informatie. De huidige Mac Pro heeft maximaal een 28-core Intel Xeon-cpu.

Voor het zover is, moet er nog een soc komen met een 16-core cpu, waarvan Apple er bij release vermoedelijk acht of twaalf inschakelt. In al die gevallen gaat het om de grote kernen in de big.LITTLE-opstelling; alle socs hebben ook vier zuinige kernen voor lichtere taken.

De huidige M1 zit in de goedkoopste Mac-producten: de Mac Mini, MacBook Air en de MacBook Pro-variant met twee Thunderbolt-poorten. Apple zei eerder al binnen twee jaar de overgang van Intel naar ARM te willen afronden. Apple heeft niet gereageerd op het Bloomberg-artikel.