Gerucht: MacBook Pro krijgt Apple-soc met 10 cores, tot 32 gpu-cores en 64GB ram

Apple brengt volgens bronnen van Bloomberg in de zomer nieuwe MacBook Pro-modellen uit. Die zouden voorzien zijn van eigen socs met tien cpu-cores, 16 of 32 gpu-cores en tot 64GB ram. Volgend jaar zou de Mac Pro met 20 of 40 cores verschijnen.

Volgens Bloomberg komen er in de zomer MacBook Pro-modellen van 14" en 16" met Apple-socs. Eind dit jaar zouden er een nieuwe MacBook Air en nieuwe MacBook Pro 13" volgen. Volgend jaar staat de Mac Pro op de planning. Apple-insider Mark Gurman heeft die planning via anonieme bronnen binnen Apple vernomen.

De MacBook Pro 14" en 16" zouden Apple-chips met tien cpu-cores krijgen. Het zou gaan om acht krachtige cores en twee zuinige cores. Dat wijkt af van de configuratie van de M1-soc, die heeft vier krachtige en evenveel zuinige cores. De gpu zou met 16 of 32 cores tot vier keer krachtiger zijn en ook kan er met 64GB vier keer zoveel werkgeheugen in de laptops. De chips hebben de codenamen Jade C-Chop en Jade C-Die.

Verder heeft de nieuwe Apple-chip een verbeterde neural engine en ondersteuning voor vier Thunderbolt-aansluitingen in plaats van twee. Volgens de bronnen van Gurman komt er dit jaar mogelijk ook een krachtigere versie van de Mac mini, met dezelfde socs als in de nieuwe MacBook Pro-modellen. De kleine computer zou ook vier Thunderbolt-aansluitingen krijgen.

Eind dit jaar zou er een hoger gepositioneerde versie van de MacBook Air verschijnen, met daarin een opvolger van de M1-soc. Die chip met codenaam Staten heeft hetzelfde aantal cores, maar met een hogere kloksnelheid. Ook zou het aantal gpu-cores omhoog gaan naar 9 of 10. Ook de MacBook Pro 13" zou die nieuwe chip krijgen.

Mac Pro met 20 of 40 cores volgend jaar

Volgend jaar zou er een nieuwe Mac Pro-desktop op de planning staan, met daarin keuze uit twee processors. Die chips zouden 20 en 40 cores hebben en voorzien zijn van de codenamen Jade 2C-Die en Jace 4C-Die. Deze varianten hebben respectievelijk 16 en 32 krachtige cores, aangevuld met 4 en 8 zuinige cores en gpu's met 64 en 128 cores.

De nieuwe Mac Pro is een aantal maanden in ontwikkeling en zal eruit zien als een kleinere variant van het huidige model uit 2019, claimt Gurman. Ook zou Apple aan een grotere iMac werken met een eigen chip, maar de ontwikkeling daarvan zou tijdelijk stilgezet zijn om te focussen op het uitbrengen van de nieuwe 24"-iMac, die deze maand verschijnt.

Begin 2022 zou Apple alle Intel-onderdelen vervangen willen hebben met zelfgemaakte varianten. Momenteel gebruikt Apple nog een USB Retimer van Intel in de Macs met M1-soc, merkt Bloomberg op. Apple kondigde in 2020 al aan de transitie naar eigen chips in twee jaar te willen afronden.