Bèta van macOS wijst op hogere resoluties voor nieuwe MacBook Pro's

In een bètaversie van macOS Monterey staan schermresoluties die niet in gebruik zijn bij huidige Apple-hardware. Het zou kunnen gaan om de resoluties van toekomstige MacBook Pro-modellen met ARM-socs.

Het gaat om resoluties van 3456x2234 en 3024x1964 pixels, ontdekte MacRumors. Dat komt overeen met schermverhoudingen van ongeveer 16:10. Voor de huidige MacBook Pro 16" gebruikt Apple een lcd met een resolutie van 3072x1920 pixels en bij de 13"-versie is dat 2560x1600 pixels.

Als de nieuwe MacBook Pro's inderdaad de hogere schermresoluties krijgen, dan loopt de pixeldichtheid op tot ongeveer 250ppi, bij de huidige modellen is dat zo'n 226ppi. Door die verhoging zouden de schermen beter bruikbaar zijn met 2x schaling. Apple noemt dat de Retina-instelling. De werkruimte zou op het 16"-model dan overeenkomen met 1728x1117 pixels en bij kleinere model zou dat 1512x982 pixels zijn.

Welk type schermpanelen de nieuwe MacBook Pro's krijgen is nog niet duidelijk. Er gaan geruchten over lcd's met miniledbacklight en er zijn ook geruchten dat Apple volgend jaar wil overstappen op oledschermen. De MacBook Pro-modellen krijgen vermoedelijk Apples M1X-soc met meer cores en meer ram dan de M1. In mei verscheen er al veel informatie over diverse varianten van de ARM-soc.

Wanneer Apple de nieuwe MacBook Pro-modellen aankondigt, is nog niet bekend. Geruchten spreken over een evenement in oktober of november voor de presentatie van nieuwe MacBooks. Het zou gaan om een 16"-uitvoering en een 14"-variant.