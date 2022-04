Mercedes voegt zich bij Stellantis en Total om EV-accu's in Europa te gaan maken

Mercedes-Benz gaat samen met Stellantis en Total accu's voor elektrische auto's in Europa produceren. In 2030 moet er een totale productiecapaciteit zijn van minimaal 120GWh. Stellantis en Total werken al sinds september 2020 samen aan de productie van accu's.

Met de overeenkomst worden Mercedes-Benz, Stellantis en Total elk voor een derde eigenaar van Automotive Cells Company, het bedrijf dat Stellantis en Total een jaar geleden oprichtten. Nu Mercedes een partner is, willen de drie bedrijven ervoor zorgen dat er in 2030 een minimale capaciteit is van 120GWh. Dit betekent dat er in een jaar tijd 120GWh aan accucapaciteit geproduceerd gaat worden, waarbij het daadwerkelijke aantal accu's afhangt van hoe groot elke accu is.

ACC wil accucellen en -modules voor elektrische auto's ontwikkelen en produceren, waarbij er een focus moet liggen op veiligheid, prestaties, concurrerende prijzen en duurzaamheid. Zo moeten ACC's accu's voor 95 procent recyclebaar zijn. Voor de genoemde capaciteit van 120GWh is een totale investering van zeven miljard euro nodig. Mercedes verwacht minder dan een miljard euro te investeren in ACC.

Automotive Cells Company wil ook geld ophalen middels subsidies en andere investeringen. Duitsland en Frankrijk hebben al samen 1,3 miljard euro toegezegd aan het bedrijf. Bij de oprichting van het bedrijf sprak ACC over een initiële capaciteit van 8GWh, dat tegen 2030 48GWh zou worden. Toen was er een investering van 5 miljard euro nodig. Die 48GWh zou genoeg zijn om jaarlijks een miljoen elektrische auto's van accu's te kunnen voorzien, ruim tien procent van de Europese markt. Destijds werd er over twee fabrieken gesproken; eentje in het Franse Douvrin, de tweede in het Duitse Kaiserlautern. Extra fabrieken worden nu onderzocht.

Mercedes gaf eerder al aan zich voor te bereiden om tegen het einde van dit decennium volledig elektrisch te kunnen zijn, waar marktomstandigheden dit toelaten. Om dit te halen zou een totale accucapaciteit van ruim 200GWh nodig zijn. Daarvoor wil het bedrijf samen met partnerbedrijven acht accufabrieken wereldwijd bouwen, waarvan vier in Europa. Meedoen aan ACC is onderdeel van dit plan, medio dit decennium moet ACC Mercedes van de eerste accu's gaan voorzien.

Stellantis is het moederbedrijf van onder meer Citroën, Peugeot, Opel en een aantal Italiaanse en Amerikaanse merken. Het bedrijf werd eerder dit jaar officieel opgericht als een fusie van het Franse PSA en Fiat Chrysler Automobiles. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de plannen van autofabrikanten om over te stappen naar volledig elektrische auto's.