Mercedes-Benz introduceert elektrische EQE-sedan met bereik van maximaal 660km

Mercedes-Benz heeft tijdens de IAA Mobility-beurs de EQE geïntroduceerd. Dit is een volledig elektrisch aangedreven sedan die te beschouwen is als een wat minder dure en iets compactere versie van de EQS. De EQE heeft een opgegeven maximaal bereik van 660km.

Daimler zegt dat het bereik op grond van de Europese WLTP-norm zal liggen tussen de 545 en 660km. Deze bandbreedte hangt samen met verschillende versies die uit gaan komen, met waarschijnlijk afwijkende motorvermogens. De fabrikant spreekt alleen over een accupakket met een capaciteit van 90kWh. Daarbij wordt benadrukt dat de het kobaltgehalte in de tien aanwezige accumodules tot minder dan tien procent is gedaald dankzij nmc-cellen waarbij nikkel, mangaan en kobalt aanwezig zijn in een 8:1:1-verhouding.

Snelladen via gelijkstroom kan de EQE met een vermogen van 170kW. Bij een snellaadstation moet de accu van 10 tot 80 procent zijn te laden in 32 minuten en na 15 minuten laden zou een bereik van 250 kilometer mogelijk moeten zijn. Met wisselstroom kan de EQE tot 22kW laden, al moet de gebruiker dan wel voor een optionele, krachtigere boordlader kiezen. Standaard kan de auto overweg met 11kW-wisselstroomladen.

Het interieur van de EQE lijkt erg op dat van de EQS. Zo is onder meer het MBUX Hyperscreen zichtbaar. Dit scherm bestaat uit drie panelen met een totale diagonaal van 56". Het geheel strekt zich uit over bijna het gehele dashboard. Hiermee krijgt de passagier een eigen 12,3"-oledscherm waarmee hij de auto kan bedienen of entertainment kan bekijken.

De productie van de EQE zal plaatsvinden in het Duitse Bremen voor de wereldmarkt en in Bejing voor de Chinese markt. De Chinese productie is in handen van de Duits-Chinese joint-venture BBAC. De productie in Bremen zou op niet al te lange termijn moeten beginnen, zodat de eerste auto's later dit jaar beschikbaar komen. Een prijs heeft de fabrikant nog niet naar buiten gebracht.