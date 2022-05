Mercedes onthult elektrische liftback EQS met actieradius van 770 kilometer

Mercedes heeft de EQS onthuld, het voorlopige volledig elektrische topmodel van de autofabrikant. De liftback is het eerste Mercedes-model dat op een elektrisch platform is ontwikkeld en geen gebruik maakt van een omgebouwd benzineplatform.

De EQS wordt eerst geleverd in twee varianten die allebei een accu krijgen met een nettocapaciteit van 107,8kWh. De 450+ heeft een enkele elektromotor op de achteras, de 580 4Matic krijgt een tweede motor op de vooras. Het 450+-model krijgt waarschijnlijk die WLTP-actieradius van 770 kilometer, aangezien deze door de enkele elektromotor lichter is dan het vierwielaangedreven model. Mercedes meldt vooralsnog niet wat de actieradius van de 580 4Matic zal zijn.

De 580 4Matic krijgt met de twee elektromotoren een piekvermogen van 385kW of 523,4pk en een maximaal koppel van 855Nm. Daarmee kan de auto in 4,3 seconden accelereren van nul naar honderd kilometer per uur. Het 450+-model levert 245kW of 333,1pk en 568Nm en heeft een acceleratietijd van 6,2 seconden. Beide modellen krijgen een maximale topsnelheid van 210km/u. Mercedes spreekt ook over een performanceversie die een vermogen van 560kW of 762pk krijgt. Vermoedelijk wordt dit een AMG-model.

De elektrische auto kan met maximaal 200kW snelladen, relatief hoog voor een 400V-accusysteem. Daarmee moet de auto in 15 minuten tot 300 kilometer actieradius bij kunnen laden, of tot 280 kilometer met het 580 4Matic-model. Van 10 tot 80 procent laden duurt met 200kW-gelijkstroom 31 minuten. Met wisselstroom kan de EQS tot 22kW laden, mits de gebruiker voor de optionele, krachtigere boordlader kiest. Standaard kan de EQS overweg met 11kW-wisselstroomladen. Volladen vanaf tien procent duurt met de 11kW-lader 10 uur, met de 22kW-lader duurt dit 5 uur.

De EQS ondersteunt bidirectioneel laden, waardoor de auto andere apparaten van stroom kan voorzien of energie terug kan leveren aan het elektriciteitsnet. Dit bidirectioneel laden is alleen beschikbaar in Japan; een reden hiervoor geeft Mercedes niet. De software van de EQS ondersteunt meerdere laadprogramma's zoals accubesparend laden. Mercedes zegt tevens over de accu van de EQS het kobaltgehalte van de kathodes te hebben teruggebracht tot tien procent.

Mercedes liet al eerder het interieur van de EQS zien. Optioneel krijgt de EQS het MBUX Hyperscreen, een dashboardscherm dat bestaat uit drie panelen met een totaalformaat van 56" of ruim 142 centimeter. Met dit systeem krijgt de passagier een eigen 12,3"-oledscherm waarmee hij of zij de auto kan bedienen en entertainment kan bekijken. Mercedes dimt dit scherm wanneer de camera's zien dat de bestuurder ernaar kijkt, vanwege de veiligheid. Het MBUX Hyperscreen krijgt meer veiligheidssystemen, zoals een microslaapwaarschuwing. Een camera op het bestuurdersdisplay analyseert het knipperen van de bestuurders ogen en waarschuwt de bestuurder als hij of zij in slaap begint te vallen.

De navigatie kan routes plannen langs laadstops, mocht de actieradius onvoldoende zijn, ook tijdens het rijden zelf. Wordt het bereik door bijvoorbeeld files of rijgedrag te klein om een bestemming te halen, dan kan het navigatiesysteem de route aanpassen om onderweg te kunnen laden. Het infotainmentsysteem MBUX laat daarnaast zien of de bestuurder met de beschikbare accucapaciteit terug kan rijden naar het beginpunt van de reis. MBUX berekent daarnaast de geschatte laadkosten per laadstop. Met paddles achter het stuur kan de bestuurder kiezen tussen drie recuperatieniveaus. In de hoogste recuperatiestand kan tot 290kW vermogen worden gerecupereerd en kan de auto tot stilstand afremmen zonder het rempedaal te gebruiken.

Via ota-updates kan de EQS als eerste Mercedes-auto van nieuwe functies worden voorzien. Mercedes werkt daarnaast aan de online aanschaf van abonnementen, tijdelijke activeringen en gratis tests van functies. Een voorbeeld van een functie die later te bestellen is, is het verbeteren van de achterasbesturing. Na betaling kunnen de achterwielen met een grotere stuurhoek van 10 graden draaien. Dit zorgt voor een kleinere draaicirkel van 10,9 meter. Standaard is deze stuurhoek 4,5 graden en heeft de EQS een draaicirkel van 11,9 meter.

Verder heeft de EQS een HEPA-interieurfilter, maximaal 350 sensoren, luchtvering, ledkoplampen met 1,3 miljoen microspiegels, een parkeerassistent en een 'hooggeautomatiseerde' rijfunctie. Deze optionele Drive Pilot-rijfunctie betekent dat bestuurders 'bij een hoge verkeersdichtheid of in files op geschikte snelwegtrajecten' tot 60 km/u 'hooggeautomatiseerd' kunnen rijden. Mercedes claimt dat bestuurders met deze rijfunctie kunnen surfen op internet of e-mails kunnen afhandelen. Vooralsnog is deze functie vanwege wetgeving alleen beschikbaar in Duitsland.