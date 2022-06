Daimler en Waymo gaan samen zelfrijdende vrachtwagens maken

Daimler, het moederbedrijf van onder meer Mercedes-Benz, gaat samen met Waymo werken aan een autonome vrachtwagen. Het gaat om een Freightliner Cascadia met extra sensoren die het bedrijf in 'de komende jaren' aan klanten wil verkopen.

Het gaat volgens Daimler om een vrachtwagen die zelf kan rijden op basis van de SAE L4-standaard. Dit betekent dat de vrachtwagen bij bepaalde omstandigheden zelf kan rijden en dat de bestuurder niet hoeft in te grijpen. Daardoor zal de vrachtwagen bijvoorbeeld wel in of op bepaalde, voorgeprogrammeerde steden en snelwegen kunnen rijden, maar niet op nieuwe locaties.

Voor de samenwerking levert Daimler de vrachtwagen en past Waymo deze aan met de autonome Waymo Driver-apparatuur. Volgens de meegeleverde afbeelding krijgt de Freightliner Cascadia-vrachtwagen aan de voorzijde boven de voorruit een balk met onder meer twee LiDAR-systemen. Aan weerszijden van de grille komen twee sensoren, vermoedelijk radar- of camerasensoren.

De twee partijen leveren de aangepaste Cascadia voorlopig alleen voor de Amerikaanse markt. Daimler en Waymo onderzoeken nog of andere vrachtwagens en markten ook mogelijk zijn. Volgens Reuters heeft Waymo gezegd dat het nog even zal duren voor de autonome vrachtwagens op de weg rijden. Toeleveranciers moeten bijvoorbeeld de benodigde rem- en stuursystemen nog ontwikkelen en leveren, stelt Waymo-topman John Krafcik. Krafcik heeft het over een 'superlange tijdlijn'.

Naast de overeenkomst met Waymo, werkt Daimler zelfstandig aan een autonoom rijdende vrachtwagen. Waymo heeft in het verleden samen met Paccar, het moederbedrijf van Peterbilt en Kenworth, gewerkt aan autonome vrachtwagens. Tegen Reuters zegt Waymo met dat bedrijf nu geen overeenkomst te hebben.