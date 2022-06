Waymo en Fiat Chrysler werken samen aan zelfrijdende bestelbusjes

Waymo en Fiat Chrysler Automobiles ontwikkelen samen zelfrijdende, commerciële bestelbusjes. De bedrijven noemen het een volgende stap in hun samenwerking, die eerder leidde tot de Waymo One-dienst met zelfrijdende Chrysler Pacifica-taxi's.

Fiat Chrysler Automobiles zegt dat de samenwerking bij dit nieuwe project in eerste instantie neerkomt op de integratie van de Waymo Driver, de zelfrijdende technologie van het bedrijf, in de Ram ProMaster. Laatstgenoemde is de Amerikaanse versie van de bestelbus die in Europa wordt verkocht als Fiat Ducato, Citroën Jumper en Peugeot Boxer. Waymo en Fiat spreken bij de keuze voor dit voertuig van een 'zeer configureerbaar platform'.

Volgens de bedrijven maakt hun samenwerking het mogelijk om te ontdekken hoe autonomie het best kan worden ingezet voor de specifieke wensen van commerciële klanten. De al bestaande Chrysler Pacifica Hybrid-minivans zijn volgens Waymo 'level 4-ready' en het is de bedoeling dat bij de zelfrijdende bestelbusjes ook een level 4-autonomie wordt behaald. Bij level 4 gaat het om voertuigen die van het begin tot het einde van de rit in principe autonoom functioneren, al kan dat nog beperkt zijn tot een bepaald gebied. Level 4-voertuigen moeten nog wel een stuur en pedalen hebben.

Waymo werkt overigens ook al aan de integratie van de Waymo Driver in vrachtwagens. Dit truckonderdeel valt onder de noemer Waymo Via, een project dat in maart officieel werd geïntroduceerd door het Alphabet-onderdeel. Volgens de website Transport Topics wil Waymo nog dit jaar in Texas, New Mexico, Arizona en Californië gaan testen met de vrachtwagens in combinatie met de Waymo Driver. Daarbij worden overigens dezelfde sensoren en software ingezet als bij de Pacifica-auto's. Volgens Waymo houdt het systeem er rekening mee dat vrachtwagens verder vooruit moeten kunnen kijken op snelwegen en dat ze andere dode hoeken hebben dan kleinere auto's.