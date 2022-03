Alphabet-dochterbedrijf gaat in Michigan werken aan weg voor autonome auto's

De staat Michigan heeft een spin-off van Alphabet in de hand genomen om te werken aan een 64 kilometer lange weg die bedoeld is voor autonome auto's. Die weg moet het centrum van Detroit met Ann Arbor verbinden.

Het bedrijf Cavnue, wat een dochterbedrijf is van Sidewalk Infrastructure Partners, gaat samen met de staat Michigan werken aan de weg voor zelfrijdende auto's. Sidewalk Infrastructure Partners is weer een dochterbedrijf van Alphabet, waarbij laatstgenoemde eveneens het moederbedrijf is van Google. Binnen de samenwerking wordt er allereerst naar de haalbaarheid van het project gekeken, in welke vorm de weg het best kan worden aangelegd, en welke technologie ervoor nodig is.

De bedoeling is dat er een stuk weg wordt aangelegd van ongeveer 64 kilometer lang, en dat deze vanaf het centrum van Detroit naar Ann Arbor gaat. Cavnue krijgt twee jaar de tijd voor de voorbereidende fase; pas daarna kan de constructie van de weg beginnen.

Voor het project wordt samengewerkt met andere bedrijven die ook in de tak van zelfstandig rijdende auto's actief zijn. Het gaat daarbij onder meer om Ford, GM, BMW, Honda, Toyota en Waymo, waarbij laatstgenoemde een dochterbedrijf is van Alphabet. Waymo houdt zich bezig met de ontwikkeling van zelfrijdende auto's en is al geruime tijd aan het testen op de openbare weg.