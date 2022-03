Waymo gaat met zelfrijdende vrachtwagens vracht vervoeren op snelweg in Texas

De zelfrijdendeautomaker Waymo gaat samenwerken met het Amerikaans transportbedrijf JB Hunt om zelfrijdende vrachtwagens volledig autonoom vracht te laten vervoeren tussen twee steden in Texas. De samenwerking heet Waymo Via en wordt aangedreven door Waymo Driver.

De vrachtdienst, die Waymo Via wordt genoemd, zal vracht gaan vervoeren via de Interstate 45 tussen Houston en Fort Worth in Texas voor JB Hunt. Dat is een van de drukste snelwegen van de VS voor vrachtwagens.

De vrachtwagen is voorzien van Waymo Driver, de zelfrijdende technologie van het bedrijf. Wel zullen een vrachtwagenchauffeur en een software-techneut in de vrachtwagen zitten om de truck in de gaten te houden. De vrachtwagen kan zelf rijden op basis van de SAE L4-standaard, wat in feite betekent dat deze zonder bestuurder zou kunnen rijden, onder bepaalde voorwaarden. Desondanks zitten beiden tijdens deze proef in de cabine.

Waymo en J.B. Hunt Transport Services werken al langer samen aan zelfrijdende vrachtwagens in de VS. Samen hebben ze uitgebreid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en de problemen met zelfrijdende vrachtwagens. De twee schatten in dat het nu verantwoord is om de vrachtwagens de weg op te sturen.

Eind vorig jaar maakte Waymo ook al bekend samen te werken met Daimler voor het ontwikkelen van een autonome vrachtwagen, de Freightliner Cascadia. Daarnaast werkt Waymo samen met Fiat Chrysler aan zelfrijdende bestelbusjes en met Volvo aan zelfrijdende taxi's.