Waymo werkt samen met Geely voor ontwikkeling nieuwe EV

Alphabet-dochterbedrijf Waymo gaat samenwerken met de Chinese autofabrikant Geely om zijn nieuwste zelfrijdende elektrische voertuig te ontwikkelen. Deze EV, die onder de Zeekr-merknaam zal worden uitgebracht, heeft geen ingebouwd stuurwiel of pedalen.

Waymo deed de aankondiging op zijn blogpagina waarin het Geely Holding Group als een van zijn original equipment manufacturers aanduidt voor zijn volgende EV's. Dat voertuig wordt ontwikkeld door Geely's elektrische premiumsubmerk Zeekr in Zweden. Het Zeekr-voertuig zal worden ingezet in de autonome taxidienst Waymo One dat het bedrijf uitbaat in de Amerikaanse stad Phoenix, in het westen van de Verenigde Staten.

De EV zal volgens Waymo meer hoofd- en beenruimte bieden aan klanten, een meer toegankelijke deuropening hebben voor het in- en uitstappen en over volledig aanpasbare zetels beschikken. Het krijgt geen stuurwiel en geen pedalen en zou volgens Waymo toch beantwoorden aan de veiligheidsstandaarden voor voertuigen van de Amerikaanse overheid. Waymo vermeldde voorlopig geen andere technische specificaties over het voertuig.

Het is niet de eerste keer dat Waymo samenwerkt met andere autofabrikanten. Het dochterbedrijf van Alphabet werkte eerder al samen met onder andere Renault, Nissan, Mitsubishi, Fiat Chrysler, Volvo en Daimler.