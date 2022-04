Duitse minister van Justitie wil ongegronde dataretentie uit wetgeving halen

De nieuwe Duitse minister van Justitie, Marco Buschmann, wil dat er in Duitsland niet meer aan continue dataretentie bij telecomoperatoren wordt gedaan als daar geen reden toe is. Volgens de minister schendt dit de grondrechten en voelen mensen zich hierdoor niet meer vrij.

Telecomaanbieders zouden volgens de Duitse minister van Justitie wel verplicht kunnen worden om via een gerechtelijk bevel snel een back-up van gegevens te maken indien er vermoedens zijn van ernstige strafbare feiten. Die verzamelde gegevens zouden volgens de minister onderzocht kunnen worden door de Duitse ordediensten en justitie.

"Dat zou in overeenstemming zijn met de rechtsstaat", zegt Buschmann in een interview met het Duitse WAZ waarin hij meent dat de ordediensten op die manier nog steeds een instrument hebben om strafbare feiten aan het licht te brengen.

In België en Nederland woedde er ook een debat over soortgelijke dataretentiewetten. Enkele maanden geleden hekelde een groep van privacyexperts en -organisaties de Belgische dataretentiewet die de e2e-encryptie zou ondermijnen.

In 2015 stelde een rechter in Nederland de toenmalige Wet bewaarplicht buiten werking want volgens de rechter was de inbreuk op de privésfeer te groot. Op 8 november 2016 werd er opnieuw een wetsvoorstel ingediend door de toenmalige Nederlandse regering wat de basis vormde voor een nieuwe Wet bewaarplicht. Het Europees Hof van Justitie oordeelde op 21 december 2016 dat het opslaan van gegevens voor het bestrijden van ernstige misdrijven is toegestaan, maar dat dit er niet toe mag leiden dat de gegevens van gebruikers massaal worden opgeslagen. Daarom beperkte de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus, het wetsvoorstel voor de Nederlandse Wet bewaarplicht in 2018.

Update, 22.05 uur: Artikel aangepast om de huidige stand van zaken wat betreft de Nederlandse Wet bewaarplicht beter te duiden. Met dank aan Ma_rK. Titel aangepast om leesverwarring te vermijden.