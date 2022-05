Google voegt Apple Music-integratie toe aan Waze

Google kondigt aan dat Waze-gebruikers voortaan direct vanuit de Waze-app muziek kunnen luisteren via Apple Music. De navigatie-app laat Apple Music-abonnees voortaan direct muziek afspelen in Waze om eenvoudiger muziek te luisteren in de auto.

Google schrijft dat de Apple Music-integratie in Waze ervoor moet zorgen dat bestuurders makkelijker hun muziek kunnen bedienen, zonder dat ze de navigatie-app te hoeven verlaten. Hierdoor 'kunnen ze zich beter focussen op de weg', aldus Google. Alle Apple Music-content kan worden opgevraagd vanuit Waze.

Apple Music is een van de diensten die nog niet werd ondersteund in Waze. De navigatiesoftware ondersteunde al langere tijd andere diensten, zoals Spotify. Waze ondersteunt ook Amazon Music, Audible, Castbox, Deezer, Pandora, TIDAL, TuneIn, en YouTube Music.

Waze is een gratis navigatie-app en werd in 2006 uitgebracht door een gelijknamige start-up uit Israël. De dienst werd in 2013 gekocht door Google. Met de deal was een bedrag van 1,1 miljard dollar gemoeid.