Apple Maps krijgt functie om via Siri ongevallen te melden onderweg

Apple Maps krijgt in Nederland een functie voor het melden van ongevallen, stilstaande voertuigen en ander gevaar op de weg via Siri. De functie werkt handsfree en werkt op iPhones en CarPlay met iOS 14.5 of hoger.

Gebruikers kunnen tijdens het rijden via Siri zeggen dat er een ongeval, gevaar, snelheidscontrole of incident is. Ook kunnen zij zeggen dat er een crash of 'iets op de weg' is. Daarvoor hoeven ze niet in Apple Maps iets aan te tikken, de melding kan meteen gedaan worden na het commando 'hey Siri'.

Apple controleert vervolgens alle incidentrapporten en toont alleen de incidenten waarvan het oordeelt dat er een 'hoge mate van vertrouwen' bestaat dat het incident echt is. De gemelde incidenten worden op de kaart getoond bij andere gebruikers, met een afstand en de mogelijkheid om te melden dat ze verholpen zijn of niet. Snelheidscontroles worden niet op de kaart getoond, maar als snelheidswaarschuwingen getoond. Waar precies een flitser staat, probeert Apple hiermee in het midden te laten.

Apple Maps is niet het eerste navigatiesysteem dat deze meldingen toont. Flitsmeister toont ook werkzaamheden, ongevallen en flitsers, en Google Maps en Waze laten het ook zien als er op de route een auto stilstaat of als er een ongeval is gebeurd.

De feature zit al een aantal maanden in iOS 14.5 in de Verenigde Staten en in China. Apple brengt de feature nu naar meer landen, waaronder Nederland. Apple zegt dat het niet nodig is om ingelogd te zijn met Maps om de feature te gebruiken en meldingen worden niet verbonden aan Apple ID's.