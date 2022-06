Noctua geeft klanten gratis bevestigingskit voor aanstaande LGA1700-socket

Noctua gaat gratis bevestigingskits leveren zodat klanten hun cpu-koelers kunnen gebruiken voor de nog aan te kondigen LGA1700-socket van Intel. Multi-socketkoelers worden binnenkort standaard voorzien van mountingkits voor LGA1700.

Noctua gaat de mountingkits leveren op het moment dat de LGA1700-moederborden en de bijbehorende Intel Alder Lake-processors in de verkoop gaan. Daar is officieel nog geen datum voor bekend. Noctua gaat de kits vanaf half oktober ook los verkopen, voor gebruikers die niet willen wachten. Om in aanmerking te komen voor een gratis kit, moeten gebruikers het aankoopbewijs van hun Noctua-koeler en LGA1700-processor of -moederbord overhandigen.

Intel Alder Lake-processor

Het bedrijf zegt dat er voor alle koelers die sinds 2005 verkocht worden, mountingkits beschikbaar komen voor de LGA1700-socket, waardoor zelfs vijftien jaar oude koelers gebruikt kunnen worden. De enige uitzondering zijn de koelers uit de NH-L9i-serie, want die zijn volgens Noctua niet compatibel te maken met de nieuwe socket. Daarom gaat het bedrijf in oktober nieuwe versies van deze koelers uitbrengen voor de LGA1700-socket.

Andere koelers zullen tussen nu en oktober uitgerust worden met een mountingkit voor de nieuwe socket. Sommige modellen worden nu al geleverd met een bevestigingskit, anderen volgen in de komende maanden.

Intel LGA1700-diagrammen

De LGA1700-socket is nog niet officieel aangekondigd. Wel zijn er al verschillende details uitgelekt, onder meer via Intels eigen website. Zo is onder meer bekend dat het gatenpatroon voor het monteren van de cpu-koeler anders zal zijn. Dat is namelijk 78x78mm in plaats van 75x75mm. Ook is de socket minder hoog dan de huidige generatie Intel-sockets.

Volgens geruchten brengt Intel de eerste Alder Lake-cpu's in oktober of november uit. Het zou gaan om enkele modellen en alleen high-end Z690-moederborden. Begin 2022 zouden meer varianten en meer chipsets volgen. Dat Noctua in oktober begint met het aanbieden van de mountingkits, maakt het aannemelijk dat deze geruchten kloppen.

Het is niet de eerste keer dat Noctua gratis bevestigingskits aanbiedt voor nieuwe processors. Naar eigen zeggen doet het bedrijf dat al sinds de introductie van de AM2-socket in 2006. Ook diverse andere fabrikanten doen dat, bijvoorbeeld toen AMD de AM4-socket introduceerde. Noctua is de eerste fabrikant die details over LGA1700-upgradekits deelt.