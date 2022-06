Line-up van Intel 600-serie chipsets voor moederborden verschijnt in drivers

De volledige line-up van Intels 600-serie chipsets voor Alder Lake-processors is verschenen in driversoftware van Intel. In totaal komen er elf verschillende chipsets, inclusief enkele chipsets voor workstations.

Verwijzingen naar de chipsets verschenen in chipsetdriver 10.1.18836.8283 van Intel, merkte Twitter-gebruiker 9550pro op. De drivers noemen onder andere de komst van een X699-chipset, vermoedelijk voor processors in het hedt -segment.

Het is niet duidelijk voor welke cpu-serie die X699-chipset bedoeld zou zijn. Intel komt in het tweede kwartaal van 2022 naar verwachting met Sapphire Rapids-X-hedt-processors, hoewel er eerder geruchten rondgingen dat deze cpu's zouden werken met een W790-chipset. Het is ook mogelijk dat Intel met verschillende soorten chipsets komt voor Sapphire Rapids-processors. Dit is echter nog niet officieel bevestigd.

De driver noemt verder verschillende Intel 600-chipsets, waaronder de verwachte Z690-, H670-, B660- en H610-modellen. De driver noemt ook W-serie chipsets voor workstations, Q-serie chipsets voor bedrijven en enterprise, en enkele chipsets met een E-achtervoegsel. VideoCardz speculeert dat chipsets met zo'n E-suffix bedoeld zijn voor laptops. Het is ook mogelijk dat E-chipsets bedoeld zijn voor embedded applicaties, merkt ook Twitter-gebruiker en leaker harukaze5719 op.

De Intel 600-chipsets zijn bedoeld voor moederborden met socket-LGA1700. De eerste hiervan worden later dit jaar geïntroduceerd, samen met Intels Alder Lake-processors. Deze cpu's krijgen een 'hybride' architectuur met verschillende snelle en zuinige cores en ondersteuning voor PCIe 5.0 en DDR5. Intel deelde onlangs details over deze cpu's en Tweakers schreef hierover een uitgebreide preview.

Intel 600-chipsets Serie Enthusiast Workstation/business Mainstream Laptop(?) Chipset X699 (hedt?)

Z690 W685

W680

Q670 H670

B660

H610 Q670E

R680E

H610E

Afbeelding via 9550pro op Twitter