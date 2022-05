Gerucht: Intel komt in 2021 alleen met Alder Lake K- en KF-cpu's en Z690-chipset

Intel brengt dit jaar mogelijk alleen K- en KF-modellen van zijn komende Alder Lake-processors uit, samen met een Z690-chipset voor moederborden. Lager gepositioneerde Alder Lake-cpu's en moederbordchipsets zouden worden aangekondigd tijdens CES 2022.

Volgens bronnen van het doorgaans goed ingelichte Igor's LAB is Intel zich momenteel aan het haasten om zijn eerste Alder Lake-S-desktopchips tussen 25 oktober en 19 november uit te brengen. Dat is rond het Intel Innovation-evenement, dat in de planning staat voor 27 oktober. Intel-CEO Pat Gelsinger meldde al dat het bedrijf tijdens dat evenement nieuwe producten aankondigt.

Intel zou zich daarbij focussen op overklokbare cpu's in de K-serie, en overklokbare KF-chips zonder geïntegreerde gpu. De chipmaker zou dit jaar ook alleen zijn Z690-moederbordchipset introduceren, die is bedoeld voor enthusiasts. De rest van Intels Alder Lake-line-up zou tijdens de CES-beurs in januari 2022 aangekondigd worden, stelt Igor'sLAB. Tijdens de CES worden ook moederborden met lager gepositioneerde H670-, B660- en B610-chipsets verwacht.

De Alder Lake-line-up van Intel wordt geproduceerd op de Intel 7-node. Dat is het voormalige 10nm Enhanced Superfin-procedé van het bedrijf; Intel voorzag zijn nodes recentelijk van nieuwe namen, die een 'duidelijker beeld' moeten geven in vergelijking met concurrerende chipproducten. De Alder Lake-cpu's maken gebruik van een big.Little-configuratie, die verschillende 'krachtige' cores met hyperthreading combineert met enkele meer zuinige cores voor achtergrondtaken.