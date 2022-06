Deze herfst gaan we de grootste doorbraak in de x86-architectuur van dit decennium meemaken. Dat stelt althans Intel bij monde van voormalig hoofdarchitect Raja Koduri. Op de jaarlijkse Intel Architecture Day gaven Koduri en diverse andere technische Intel-medewerkers een preview van verschillende chips die in het komende jaar op de markt gaan komen. Tweakers was erbij.

Met zijn boude uitspraak doelde Koduri op de Intel Alder Lake-processors, die later dit jaar het levenslicht moeten zien. Nadat Intel voor zijn desktop-cpu's eerder dit jaar al afscheid nam van de oude Skylake-architectuur, gebeurt dat bij Alder Lake ook met het grijsgedraaide 14nm-proces. Naast een nieuw procedé, in de vorm van Intel 7, brengt Alder Lake echter ook twee nieuwe typen cores met zich mee. Twee nieuwe typen, want Alder Lake is ook de eerste Intel-processor voor reguliere laptops en desktops die gebruikmaakt van wat Intel een Hybrid CPU Architecture noemt.

In dit artikel bekijken we het hybride cpu-concept met al zijn consequenties, waarna we dieper inzoomen op de twee nieuwe microarchitecturen die Intel heeft onthuld. Vervolgens bekijken we het platform en soc-gedeelte van Alder Lake.

Naast de informatie over Alder Lake gaf Intel meer details vrij over de Xe-videokaarten voor gaming en datacenters, inclusief een roadmap voor minstens vier toekomstige generaties van de gpu-architectuur. Ook introduceert Intel een eigen tegenhanger voor Nvidia's DLSS en AMD's FSR. Verder besteden we aandacht aan Intels komende serverprocessors met de codenaam Sapphire Rapids en Ponte Vecchio, een ultieme datacenter-gpu die in totaal uit meer dan 100 miljard transistors zal bestaan.