G.Skill onthult Trident Z5-geheugen tot DDR5-6400 met CL36

De Taiwanese geheugenfabrikant G.Skill heeft zijn voornaamste reeksen DDR5-geheugen onthuld. Bij de release in november zullen 32GB-kits in de Trident Z5- en Trident Z5 RGB-series beschikbaar zijn, met een maximale snelheid van DDR5-6400.

Hoewel G.Skill met name bekendstaat om zijn geheugen voor overklokkers, is het toch opvallend dat het in eerste instantie alleen DDR5-5600, -6000 en -6400 op de markt brengt. Officieel ondersteunen de Intel Core 12000-processors met codenaam Alder Lake namelijk uitsluitend DDR5-4800; voor hogere snelheden zul je het Intel XMP 3.0-profiel moeten inschakelen.

Elke snelheid komt beschikbaar in twee bins. De duurste heeft timings van CL36-36-36-76, goedkopere varianten zullen wat ruimer zijn afgesteld op CL40-40-40-76. In elk geval de snelste bin zal exclusief gebruikmaken van Samsung-chips. Die fabrikant is op dit moment verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de DDR5-productie, een van de redenen voor de hoge meerprijs ten opzichte van DDR4.

Kloksnelheid Timings Capaciteit DDR5-5600 CL40-40-40-76

CL36-36-36-76 32GB

(2x 16GB) DDR5-6000 CL40-40-40-76

CL36-36-36-76 DDR5-6400 CL40-40-40-76

CL36-36-36-76

De geheugenmodules zelf hebben een vernieuwde aluminium heatspreader, met accenten van glanzend zilver of mat zwart. Aan de bovenkant hebben de normale Trident Z5-modules een balk in pianolak, terwijl zich daar bij de RGB-variant uiteraard een doorzichtige ledbalk bevindt. Het aansturen daarvan verloopt via G.Skills eigen software of via die van moederbordfabrikanten.

Naast geheugenchips bevatten de DDR5-geheugenmodules ook een stroomcircuit voor spanningsregulatie, waar dat tot en met DDR4 een taak van het moederbord was. G.Skill noemt daarover geen details, maar uit een validatiedocument van Intel bleek eerder dat modules van alle fabrikanten hiervoor van een Renesas- pmic waren voorzien. Vooralsnog lijken de modulemakers zich hier dus niet mee te kunnen onderscheiden.

De resultaten van een memtest met CPU-Z-screenshots die de kloksnelheid en timings van het geheugen tonen.

G.Skill heeft nog niet bekendgemaakt hoe duur zijn DDR5-kits worden. Alles wijst er echter op dat DDR5 in eerste instantie flink prijziger zal worden dan wat we van DDR4 gewend zijn. Eerder deze week verscheen er nog een prijsvermelding van een GeIL 32GB-kit, die te bestellen was voor 350 dollar.