Newegg meldt prijs van 350 dollar voor 32GB GeIL DDR5-geheugen

Een vroege verkooppagina van elektronicawinkel Newegg meldt een prijs van omgerekend 302,69 euro exclusief btw voor een kit van twee GeIL 16GB DDR5-4800-DIMM's. Het is de eerste prijs die bekend is van DDR5-geheugen en bevestigt een prijsstijging ten opzichte van DDR4.

De prijsopgave bij Newegg, die ontdekt werd door Techpowerup, is voor de aanstaande GeIL Polaris 32GB DDR5-4800, bestaande uit twee 16GB-geheugenbalkjes. De prijsopgave bevestigt een eerdere observatie dat DDR5-geheugen fors duurder wordt dan DDR4 door prijsdalingen bij DDR4. Het is het eerste DDR5-geheugen dat een prijs krijgt.

Van de nieuwe generatie DDR5-geheugen van GeIL komen er verschillende kits uit, 8GB-, 16GB- en 32GB-kits met een enkel geheugenbankje en 16GB-, 32GB- en 64GB-kits met twee geheugenbankjes. Het gaat in alle gevallen om DDR5-4800-geheugen en ze zijn voorzien van een heatsink. GeIL belooft overkloksupport tot DDR5-7200. De prijs is vergelijkbaar met die van de DDR5-4800-geheugenkits van 32GB die Team Group in juni aankondigde. Die hebben een adviesprijs van 400 dollar, maar zijn niet voorzien van een heatspreader en die geheugenkit is nog niet in een webshop verschenen.

De Portugese Terabyteshop heeft productpagina's aangemaakt van alle andere kits van GeIL, naast de 32GB-kit die Newegg online heeft gezet, maar noemt daarbij nog geen prijs. De kits komen in het wit, rood en zwart en zijn allemaal voorzien van rgb. Veel fabrikanten komen richting het einde van 2021 met DDR5-geheugen op de markt, onder meer Team Group en XPG. Begin dit jaar schreef Tweakers een achtergrondverhaal over de voordelen van DDR5.