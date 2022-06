XPG brengt DDR5-modules met snelheden tot 7400MT/s uit in derde kwartaal

XPG wil in het derde kwartaal van 2021 geheugenmodules uitbrengen binnen de Caster-serie. Het gaat om modules met capaciteiten van 8GB, 16GB of 32GB en snelheden van 6000 tot 7400MT/s. Kopers kunnen verder kiezen of ze wel of geen rgb op de modules willen.

Naast de opgegeven frequenties zegt XPG dat de modules potentieel tot 12.600MT/s te overklokken zijn. Het is niet bekend of dit alleen voor de 7400MT/s-modules zal zijn, of ook voor de 6000MT/s-modules. De fabrikant werkt met onder meer Gigabyte, MSI, ASUS en ASRock samen om ervoor te zorgen dat de geheugenmodules compatibel zijn met moederborden en goed te overklokken zijn.

De nieuwe Caster-modules krijgen een 'industrieel' uiterlijk met twee glossy-grijsvlakken en twee matzwarte vlakken. Bovenop is er eventueel nog een doorzichtige strip voor de rgb-verlichting. XPG meldt nog geen prijzen voor de modules.

Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de voordelen van DDR5. Deze modules zullen bijvoorbeeld op 1,1 volt werken in plaats van de 1,2 volt van DDR4, waardoor ze minder energie zouden moeten gebruiken. Ook gaan ze power management integrated circuits gebruiken en error correcting code.