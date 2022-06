Bosch opent in juni nieuwe chipfabriek in Dresden

Bosch opent volgende week een halfgeleiderfabriek in de Duitse stad Dresden. De fabrikant investeert een miljard euro om chips te gaan maken voor iot-apparatuur en voor de auto-industrie. Na opening moet de fabriek groeien en moet het aantal medewerkers verdrievoudigen.

Bosch opent de fabriek op 7 juni in bijzijn van bondskanselier Angela Merkel, schrijven lokale media. Het is niet duidelijk hoeveel chips de fabrikant in de toekomst precies wil maken in de fab, maar er zouden voornamelijk chips voor internet-of-thingsapparaten worden gebouwd, met name apparatuur waar kunstmatige intelligentie in zit. Ook worden in de fabriek chips gemaakt voor de auto-industrie. Het bedrijf investeert een miljard euro in het uitbouwen van de fabriek en wil het aantal werknemers laten groeien van 250 tot 700, al is het niet bekend op welke termijn dat moet gebeuren.

Met de nieuwe fabriek hoopt Bosch de grote vraag naar chips aan te kunnen, al zei de topman van het bedrijf eerder al dat het tekort mogelijk pas volgend jaar wordt opgelost. Bosch zegt dat het hoopt dat de investering ook goed is voor de regio Dresden in de deelstaat Saksen. Daar zitten inmiddels ook veel andere chipfabrikanten met plannen; Globalfoundries en Infineon willen respectievelijk 400 miljoen en 1,1 miljard euro investeren in de komende vijf jaar om hun faciliteiten daar uit te breiden.