Philips roept chipmakers op om levering voor medische apparatuur te prioriteren

Philips roept chipleveranciers op om de leveringen van chips voor medische apparatuur niet in gevaar te brengen. Dat doet de directeur in gesprek met de NOS. Wereldwijd is er momenteel een chiptekort.

Philips, dat zich toelegt op de verkoop van medische apparatuur aan bijvoorbeeld ziekenhuizen, meent dat er een kans is dat het productie van medische apparatuur moet stoppen vanwege het wereldwijde chiptekort. "Ik wil meteen een oproep doen, dat chipleveranciers zorgen dat de waardeketen voor medische apparatuur in elk geval niet in gevaar wordt gebracht." aldus directeur Frans van Houten tegen de NOS.

Volgens Van Houten is er nu al 'krapte', maar het is onbekend of de levering van chips voor medische apparatuur echt in gevaar is. Philips rept er niet over in zijn meest recente kwartaalrapportage en Van Houten zegt er ook niets over in zijn bericht aan aandeelhouders. Van Houten zegt in antwoord op de vraag van een analist naar aanleiding van de kwartaalcijfers dat Philips het goed heeft geregeld. "Maar wij zien onze omzet stijgen en dus willen wij de productie opvoeren. Daarom vragen wij meer van de chipleveranciers", aldus Van Houten.

Desondanks is de impact van het chiptekort op Philips volgens de ceo zo gering, dat het niet in de omzetverwachting zit. Het wereldwijde chiptekort is er nu al maanden en duurt naar schatting ook nog een tijdje. Tweakers schreef enkele maanden geleden een Plus-artikel over de oorzaken en gevolgen ervan.