GM herstart productie in vier autofabrieken ondanks chiptekorten

General Motors is van plan om de komende maand de productie van auto's te herstarten in vier van zijn fabrieken. De automotive-sector heeft te maken met chiptekorten, maar de herstart wordt als een signaal gezien dat er verbetering op komst is.

GM maakte donderdag bekend de productie van zijn San Luis Potosi Assembly in Mexico te herstarten. Die fabriek was twee weken dicht vanwege chiptekorten. Ook brengt het bedrijf zijn Mexicaanse Ramos Assembly-fabriek weer op gang, die vanaf 3 mei dicht was. Daarnaast heropent General Motors zijn fabriek in Ontario op 14 juni. Deze faciliteit lag al sinds 8 februari stil. Bovendien kondigde GM aan dat het zijn Lansing Grand River-fabriek, waar het de Chevrolet Camaro assembleert, op 21 juni heropent.

Meerdere fabrieken van GM blijven langer op non-actief, zoals Fairfax Assembly in Kansas, die al sinds februari stilligt en dat tot zeker begin juli blijft. Toch zien analisten de heropeningen als een positief signaal, schrijft Detroit News. De vraag is wel wat de productie-aantallen worden, want daar maakt GM niets over bekend. Ook is er geen duidelijkheid over hoeveel chips GM geleverd heeft gekregen. "We wachten nog op bevestiging dat een redelijke stroom chips voor iedereen, of zelfs voor iemand, op gang is gekomen", stelt analistenbureau AutoForecast Solutions.

De verwachting was dat echte verbetering met de chipaanvoer pas aan het einde van het derde kwartaal zichtbaar zou zijn. De wereldwijde auto-industrie wordt al maanden ernstig gehinderd door chiptekorten en schattingen van consultencybedrijf AlixPartners over de schade door uitstel van productie spreken van een bedrag van 110 miljard dollar. Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. VDL Nedcar legde begin mei de productie kort stil.