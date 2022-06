Apple Watch 3-gebruikers moeten horloge resetten voor nieuwe watchOS-update

IOS 14.6 meldt gebruikers van de Apple Watch Series 3 om hun smartwatch te ontkoppelen, leeg te maken en vanaf een back-up opnieuw in te stellen om de update van watchOS te kunnen ontvangen. Door ruimtegebrek was het eerder onmogelijk om te updaten.

Om de Watch Series 3 te updaten naar watchOS 7.5 krijgen gebruikers een prompt om hun Apple Watch Series 3 te ontkoppelen van de iPhone gedurende het updateproces en vanaf back-up opnieuw in te stellen. Dat meldt 9to5Mac. Dat komt doordat de gps-only-versie van de smartwatch met 8GB te weinig ruimte heeft voor software-updates.

Tot voor kort was het zo goed als onmogelijk om de smartwatch te updaten naar een nieuwe versie van het OS, doordat deze in veel gevallen een melding kreeg dat er te weinig ruimte was om de update uit te voeren. Voor een update was in ieder geval 3GB vrije opslagruimte op de smartwatch nodig. De oplossing van Apple hiervoor is dat het gebruikers in iOS 14.6 vraagt om Watch te resetten. Hierdoor komt er ruimte vrij voor de nieuwste update van watchOS.

Apple stelt al langer voor om de Watch 3 te ontkoppelen en opnieuw te koppelen aan de iPhone vanwege ruimtegebrek. Nieuw is dat dit automatisch voorgesteld wordt in iOS 14.6. Eerder stelde Apple enkel voor ruimte vrij te maken voor het doorvoeren van een update. Daarbij worden alle gegevens en instellingen van de Apple Watch gewist, nadat er een back-up gemaakt wordt van de Apple Watch. Met die back-up kunnen gebruikers hun instellingen en data terughalen na de update. Daarbij geldt opnieuw dat er wel genoeg ruimte moet zijn, maar er zou ruimte vrijgekomen moeten zijn doordat oude updates verwijderd zijn.

MacRumors stelt dat de omslachtige manier van updaten een indicatie is dat Apple van plan is om de Watch Series 3, die in september 2017 uitkwam, uit te faseren en dat er dit jaar een nieuw model van de Apple Watch uitkomt.