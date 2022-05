Apple brengt iOS- en macOS-updates uit voor lekken die mogelijk worden misbruikt

Apple heeft updates uitgebracht voor zijn besturingssystemen die enkele lekken in WebKit dichten. De zerodays worden mogelijk misbruikt, zo erkent de fabrikant. Het gaat om updates voor iOS, iPadOS, macOS en watchOS.

Er is nog weinig bekend over de lekken. Apple noemt in de changelog enkele CVE-nummers, CVE-2021-30665 en CVE-2021-30663, maar daarover zijn nog geen gegevens bekend. De door Apple genoemde beveiligingsonderzoeker noemt ook een derde CVE-nummer, namelijk CVE-2021-30661 en belooft bovendien om later meer details naar buiten te brengen.

Apple zegt dat het bij het ene lek gaat om een geheugencorruptie-lek, terwijl het andere gaat om een integer-overflow. Beide lekken zitten in WebKit, de rendering engine van Safari en van veel content van het web in apps. De fabrikant raadt alle gebruikers aan te updaten, omdat er aanwijzingen zijn dat de lekken actief worden misbruikt.

Het gaat om iOS en iPadOS 14.5.1 voor de iPhone 6s, iPad Air 2 en later, maar voor oudere iPhones, iPads en de iPod touch is ook iOS 12.5.3 uitgekomen met dezelfde fixes. Op Macs gaat het om macOS Big Sur 11.3.1 en bij de Watch om watchOS 7.4.1.