Intel gaat locatie in New Mexico upgraden voor productie gestapelde chips

Chipmaker Intel gaat zijn huidige locatie in de Amerikaanse stad Rio Rancho in New Mexico de komende jaren upgraden om gestapelde chips te maken met zijn Foveros-techniek. Daarvoor investeert Intel 3,5 miljard dollar in de fabriek.

Er komen meer dan 2500 mensen te werken op de locatie, meldt het bedrijf. Dat zijn er nu rond 1800. De bestaande locatie blijft in gebruik en Intel bouwt niet bij; het gaat alleen om een upgrade van de huidige ruimte. Intel kondigde de investering eerder al aan, maar gaf toen geen details.

Intel gebruikt de gestapelde Foveros-chips nu beperkt, bijvoorbeeld in processors van de Lakefield-generatie. Dat moet komende jaren meer worden. De verbouwing begint eind 2021 en moet eind 2022 klaar zijn. Het stapelen van chips maakt het mogelijk om dies die op verschillende procedés gemaakt is te combineren op een klein oppervlak, om zo het stroomverbruik terug te dringen.

De investering maakt deel uit van een bredere strategie van Intel om komende jaren de productiecapaciteit op te schroeven en daarnaast voor andere bedrijven chips te produceren. Ook komen er twee nieuwe fabs in Arizona, waar het bedrijf in maart 20 miljard dollar voor uittrok en waar processors met EUV-machines moeten worden gemaakt.