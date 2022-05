Sensor Tower: aantal downloads van Clubhouse neemt snel af

Het aantal downloads van audiochatapp Clubhouse is volgens analistenbureau Sensor Tower afgelopen maand flink afgenomen. Het bedrijf zelf heeft niet gereageerd op de cijfers en brengt geen aantallen downloads naar buiten.

Het ging in april om ongeveer 922.000 downloads, zegt Sensor Tower tegen Business Insider. Dat waren er in maart 2,7 miljoen en in februari 9,6 miljoen. Daarmee lijkt de interesse in de audiochatapp af te nemen. Sensor Tower vermeldt dat bestaande gebruikers wel veel terugkomen in de app, zonder daar cijfers bij te noemen. Het analistenbureau verzamelt data via partnerbedrijven en rankings in downloadwinkels voor schattingen over aantallen downloads en gebruik.

Het bedrijf achter Clubhouse brengt geen gebruikerscijfers naar buiten, waardoor onduidelijk is hoeveel mensen de dienst gebruiken. De app is alleen verkrijgbaar voor iOS. Voor de Android-versie loopt nu een beperkte bètatest. Het is onbekend wanneer de release moet plaatsvinden.

Intussen zijn concurrenten druk bezig met het integreren van live-audiochat in hun platforms, iets dat Tweakers onlangs in een Plus-artikel belichtte. Onder meer Discord en Twitter hebben live-audiochat vergelijkbaar met Clubhouse al live staan, terwijl ook Facebook en Microsofts platform LinkedIn aan dezelfde functie werken.