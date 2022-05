Clubhouse begint beperkte bètatest voor Android-app

Clubhouse is een bètatest begonnen voor een Android-app. Die wordt op dit moment door een aantal gebruikers getest, al is er op het moment nog geen duidelijkheid over een releasedatum of zelfs over een publieke bèta.

Veel informatie over de bèta is nog niet bekend. Clubhouse schrijft in de release notes voor bètatesters van de app dat het is begonnen met een voorzichtige eerste test voor Android. De app is 'nog niet live', maar er is wel een 'ruwe bètaversie' uitgebracht voor een handjevol testers. Het bedrijf verwacht in de komende weken meer Android-gebruikers te kunnen verwelkomen, maar het is niet duidelijk of dat om bètatesters gaat of om een definitieve versie.

Clubhouse leek lange tijd een belangrijk nieuw sociaal platform te worden, maar het gebrek aan een Android-app speelt de dienst nu mogelijk parten. Inmiddels werken verschillende concurrenten aan soortgelijke diensten om via audio groepsgesprekken te voeren. Twitter heeft al zo'n dienst die ook op Android beschikbaar is. Ook Facebook werkt aan een kloon van Clubhouse.